«Die Abrechnung»: Warum können sich die Promi-Duos nicht leiden?

Eva Benetatou und Lisha Savage

Das Zusammentreffen von Eva Benetatou (33) und Lisha Savage (39) im «Sommerhaus der Stars» 2020 ging in die Reality–TV–Geschichte ein – allerdings nicht im positiven Sinne. Eva geriet zur Zielscheibe der Gruppe und wurde massiv angefeindet. Mittendrin: die YouTuberin Lisha Savage, die sich auf die Seite von Evas Ex–«Bachelor» Andrej Mangold stellte. Sie beschimpfte die ehemalige «Bachelor»–Teilnehmerin und warf ihr vor, sich in die Opferrolle zu begeben. Zwar entschuldigte sich Lisha später öffentlich, doch als Eva im Frühjahr 2025 zugab, eine Affäre mit Serkan Yavuz gehabt zu haben, loderte der Konflikt erneut auf. Lisha schoss öffentlich gegen Eva, die mit einem Video zurückschoss.