«Die Bachelors» Martin und Felix: «Freundschaft ist ein krasses Wort»

Wie finden Sie es, dass Sie sich die «Bachelor»–Position wieder teilen müssen?

Stein: Am Anfang dachte ich, ich bin alleine. Ich habe die Show vorher nicht verfolgt und hatte nicht auf dem Schirm, dass es zuletzt zwei waren. Als ich das dann erfahren habe, war es, ehrlich gesagt, schon ein kurzer Dämpfer. Man stellt sich vor so einer Show alle möglichen Szenarien vor – und dann muss man die plötzlich mit jemandem teilen. Das war ein automatischer Reflex, dass ich das zunächst nicht so geil fand. Aber nach einem kurzen Beschnuppern war es eigentlich nur noch besser, denn all diese Sachen zusammen zu erleben ist auch cool.