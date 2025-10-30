«Die Bergretter»-Star Luise Bähr: «Mulmig ist mir am Berg nie»

Sie machen Ihre Actionszenen alle selbst. Was fällt Ihnen leicht und was kostet Sie vielleicht doch ein wenig Überwindung?

Bähr: Am liebsten mache ich immer die Tauflüge. An einem Seil unter dem Helikopter zu hängen, ist mittlerweile zwar fast schon normal geworden. Aber sie machen nach wie vor einfach wahnsinnig viel Spass. Vogelfrei über den Dachstein zu fliegen, ist einfach ein tolles Gefühl. Mittlerweile bin ich schon so routiniert im Klettern, Abseilen und allem, was beim Dreh verlangt wird, dass das für mich kein Nervenkitzel mehr ist. Dieses Jahr hatten wir allerdings eine Situation am Gletscher, wo ich mich in eine Gletscherspalte abseilen und dafür immer wieder den Berg besteigen musste. Da kam dann ein Schneesturm auf, sodass man gar keine Sicht mehr hatte. Da habe ich zum ersten Mal gedacht: Das ist jetzt doch etwas Spezielles.