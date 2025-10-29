Die besten Halloween-Cocktails zum Fürchten und Feiern

Zubereitung: Alle Zutaten auf Eis shaken, in ein grosses Glas oder einen kleinen Cauldron (Mini–Kessel!) füllen und mit einem Stück Trockeneis servieren. Wichtig: Warten, bis sich das Eis vollständig aufgelöst hat, bevor man trinkt. Der Effekt: brodelnder Nebel und ein Drink, der aussieht, als sei er direkt aus einem Zauberkessel geschöpft worden.