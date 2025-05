Die besten Interrail-Reiseziele: Von den Polarlichtern bis Italien

Endstation: Polarlichter

Ein Trip in die finnische Natur beginnt mit einer Wanderung durch ein «Winterwunderland» und endet mit dem Anblick der Polarlichter. Mit den Interrail–Zügen gelangen Naturfans nicht nur von Deutschland nach Finnland, sondern auch in das wunderschöne Lappland. Die Natur der Region lässt sich zu Fuss oder mit dem Hundeschlitten erkunden, was ein unvergessliches Erlebnis ist. Wer den entsprechenden Nachtzug nimmt, kann die Polarlichter aus dem Waggon heraus sehen, ohne selbst durch die verschneite Landschaft wandern zu müssen.