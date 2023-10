«Die Carolin Kebekus Show» kehrt mit namhaften Gästen zurück

Die erste neue Folge ist am Donnerstag ab 22:50 Uhr im Ersten und kurz zuvor bereits in der ARD–Mediathek zu sehen. In dieser bekommt Kebekus Besuch von Moderator Steven Gätjen (51). Zudem wird die Komikerin in weiteren Folgen unter anderem den Schauspieler Edin Hasanović (31), ihre Kollegin Hazel Brugger (29), TV–Koch Tim Mälzer (52) und die Moderatorin Katrin Bauerfeind (41) begrüssen. Zurückkehren sollen auch Giulia Becker (32), Tarkan Bagci (28) und Marie Lina Smyrek (25).