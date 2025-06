Die Erdbeerzeit beginnt: So bleiben die Früchte lange frisch

So bleiben Erdbeeren saftig süss

Damit sich der süsse Geschmack der Erdbeere vollends entfalten kann, sollte man den grünen Strunk erst nach dem Waschen entfernen. So gelangt kein Wasser in die Früchte. Ein weiterer Tipp: Die Früchte erst kurz vor dem Verzehr in einem Wasserbad säubern. So behalten sie ihr Aroma und es entstehen keine Druckstellen durch den harten Wasserstrahl.