Die Fantastischen Vier: Zwei weitere Stopps auf «Der letzte Bus»-Tour

Arena–Shows und Open Airs

Der Band steht ein volles Programm bevor: Nach einer Arenatournee (Dezember 2026 bis Februar 2027) folgen zunächst Open–Air–Konzerte im Sommer 2027. Im Rahmen der finalen Tour wollen die Musiker Stopps an Orten machen, die ihnen besonders am Herzen liegen, oder an denen sie bisher noch nie aufgetreten sind. «Nach über 36 Jahren, unzähligen Shows und legendären Momenten heisst es: Abfahrt ein letztes Mal», hiess es in einem Instagram–Post vom 12. November. «Die Fantastischen Vier gehen auf letzte grosse Tournee – mit neuer Show, grosser Bühne und all den Songs, die Generationen geprägt haben.»