«Die Feste»: Vertragsverlängerung für Florian Silbereisens Reihe!

Weitere Silbereisen–Shows bis 2028

Es sei «richtig, dass der MDR–Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung der Fortführung der Sendereihe ‹Die Feste mit Florian Silbereisen› für die ARD für die Jahre 2027/2028 zugestimmt hat», heisst es in einer Auskunft des Gremienbüros des MDR–Rundfunkrates auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Zuvor hatte «DWDL.de» unter Berufung auf einen MDR–Sprecher berichtet. Gibt es nach weiteren Gremienbefassungen in der ARD nicht Einwände, bleibt Silbereisen den Fans mit seinen Musiksendungen, zu denen er stets eine ganz Reihe grosser Namen aus der Schlagerwelt einlädt, also wohl bis mindestens zum Jahr 2028 erhalten.