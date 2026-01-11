Die Festivalsaison 2026: Das sind die Highlights

Deichbrand

Das Deichbrand Festival zählt zu den etablierten Grossfestivals im Norden Deutschlands und findet jährlich auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz statt. Seit den frühen 2000er–Jahren hat sich das Event von einem kleinen Musikfest zu einem vielseitigen Open–Air mit rund 60.000 Besuchern entwickelt. Musikalisch bietet das Deichbrand eine breite Mischung aus Rock, Pop, Alternative, Punk und elektronischer Musik.