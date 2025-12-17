Die fünf überraschendsten Promi-Trennungen des Jahres

Nicole Kidman und Keith Urban

Sie galten als eines der Hollywoodpaare, das eine skandalfreie Ehe führt. Auf den roten Teppichen rund um den Globus zeigten sich Schauspielerin Nicole Kidman (58) und Countrysänger Keith Urban (58) auch nach vielen gemeinsamen Jahren immer sehr verliebt. Beobachter beschrieben ihre Beziehung als ruhig und stabil. Umso grösser der Schock, als Ende September das Aus nach 19 Ehejahren bekannt wurde. Wie US–Medien berichteten, reichte Kidman nur einen Tag nach Bekanntwerden der Trennungsgerüchte die Scheidung ein. Als Grund gab die Oscarpreisträgerin demnach «unüberbrückbare Differenzen» an. Denn hinter den Kulissen ging es wohl nicht so harmonisch wie gedacht zu. Es heisst, Kidman habe lange für die Beziehung gekämpft. Die Schauspielerin, die bereits eine gescheiterte Ehe mit Tom Cruise hinter sich hat, war seit 2006 mit Keith Urban verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.