Die Geissens rüsten auf: Anwesen bei Saint-Tropez wird zu «Fort Knox»

Bei dem Überfall wurde Robert Geiss an den Rippen verletzt, seine Frau erlitt eine Wunde am Hals. In einem Gespräch mit Frauke Ludowig sagte Robert Geiss, es sei ein Angriff auf das Leben seiner Frau gewesen. «Der Anwalt in Deutschland sagt ganz klar: ‹Das war ein Mordversuch›», berichtete er in dem von RTL veröffentlichten Videoausschnitt.