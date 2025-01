Die Geissens: «Wir spüren unsere Bekanntheit überhaupt nicht»

Wie finden Sie es denn, dass Sie eher nicht erkannt werden?

Davina: Sobald ein Mensch uns anspricht, kommen immer mehrere her. Aber das ist nicht schlimm. Das ist unser Job, darum sind wir ja auch bekannt. Wir haben das ja nicht jeden Tag. Wenn wir hier in Deutschland sind, finde ich das eigentlich okay und wir freuen uns auch. Aber ich bin froh, dass ich in Monaco mein eigenes Leben habe und da keine Paparazzi oder aufdringliche Leute lauern. In Saint–Tropez passiert das öfter, denn da sind im Sommer viele Deutsche.