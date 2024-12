Die grössten Skandale des Musikjahres 2024

Neben Fans übten auch Angehörige des verstorbenen Linkin–Park–Frontmanns Chester Bennington (1976–2017) Kritik an der Rückkehr. «Du hast das Leben und das Vermächtnis meines Vaters in Echtzeit ausradiert– und das während des internationalen Monats der Selbstmordprävention», wandte sich sein Sohn Jaime (28) in einer Instagram–Story an Mike Shinoda (47). Chester Benningtons Mutter zeigte sich in einem «Rolling Stone»–Interview «zutiefst enttäuscht» von der Band. Sie hätten sie vorab nicht über das Comeback informiert. «Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass ich darüber nicht sonderlich glücklich sein würde», führte sie aus. Wie Jaime betonte sie, die Band wolle die Vergangenheit ausradieren.