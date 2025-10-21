«Die Höhle der Löwen»: Herbe Niederlage für Pitch-Pate Oliver Kahn

Trotz Hilfe vom «Titan»: Drohnen–Startup kann bei Löwen nicht landen

Illegale Drohnen über Deutschland sind in aller Munde. Dr. Conrad Dreier (44) aus Dortmund geht das Thema Drohnen positiv an. Mit seiner Firma «Skynopoly» will er sich die Rechte an Drohnen–Überflugstrassen über Deutschland sichern. Denn Drohnenflüge der Zukunft, z.B. zur Paketzustellung, bedürfen der Zustimmung der Grundstückseigentümer. Diese sollen sich bei «Skynopoly» registrieren und würden von Drohnen–Überflügen finanziell profitieren. Vor allem Dreiers Markenbotschafter fasziniert die Löwen. Der Jurist hat sich Weltstar Oliver Kahn an Bord geholt. Der «Titan», früher als Torverhinderer erfolgreich, soll nun als «Türöffner» dienen. In einer Videobotschaft wendet er sich direkt an die Löwen und legt ihnen «Skynopoly und Conrad als inspirierenden Teil eurer Sendung» ans Herz. Doch die Löwen sehen von einem Investment von 100.000 Euro für fünf Prozent ab. Sie glauben mehrheitlich an eine Änderung der Gesetzeslage in den kommenden Jahren und die prinzipielle Erlaubnis von Drohnenüberflügen. «Dann sitzt man mit Skynopoly total in der Grütze. Das wäre schade um das Geld und die Zeit», so Janna Ensthaler. Sie steigt als Letzte aus dem Deal–Rennen aus.