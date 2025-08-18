«Die Höhle der Löwen»: Lena Gercke und Christian Miele als Gast-Löwen

Für Christian Miele ist die Gründerszene «sein Leben»

Als weiterer Gast–Löwe ist Christian Miele in der 18. Staffel dabei. Er ist seit 2010 in der Tech–Szene aktiv und widmet seine Karriere der Förderung des Startup–Ökosystems. Als einstiger Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups konnte er ein Netzwerk zwischen Gründern und politischen Entscheidungsträgern aufbauen. «Die Gründerszene ist mein Leben und ich bewundere jeden Menschen, der den Mut hat, sich in ein unternehmerisches Abenteuer zu stürzen», betont er. «Und deswegen freue ich mich sehr, bei ‹Die Höhle der Löwen› als Gast–Löwe meine Bewunderung für die mutigen Gründerinnen und Gründer vor einem Millionenpublikum zum Ausdruck zu bringen und hoffe sehr, dass ich die Chance haben werde, in spannende Start–ups zu investieren.»