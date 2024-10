«Die Höhle der Löwen»: Ralf Dümmel zeigt Herz für Bulgur-Snack-Gründer

«bae»–Gründerinnen haben «Balls»

Braucht die Welt noch einen neuen Soft–Haferriegel? Die Gründerinnen Laura Schmidel (26) und Lorena Unterrader (25) sagen ganz klar: ja. Ihre zuckerarmen und mit so genannten Präbiotika angereicherten Riegel wollen angestammten, vermeintlich gesunden Riegeln künftig Paroli bieten. Produkte ihrer Marke «bae» machen den Darm glücklich, so das Gründer–Duo. Die in ihren Riegeln und Soft Bites enthaltenen Präbiotika «füttern wichtige Darmbakterien» und fördern so eine gesunde Darmflora. Beide suchen für 180.000 Euro einen strategischen Investor, der ihr Business wachsen lässt. Dafür bieten sie 20 Prozent der Anteile an «bae». Bei der Verkostung kommen die Riegel und Bites gut an. «Mr Food» Tillman Schulz (35), sonst Bananen–Verächter, beisst nicht nur herzhaft in den Bananen–Riegel. Er ist auch der einzige Löwe, der bei der Riegel–Idee anbeisst. Er grinst: «Ich weiss, dass der Markt extrem wächst. Und ich stehe zu 120 Prozent hinter eurer Idee.» Allerdings fordert er 25 statt 20 Prozent. Nach kurzer Beratung wird es dramatisch. Als die Gründerinnen anheben: «Wir könnten uns nichts Besseres vorstellen...» springt Schulz begeistert auf und glaubt, den Deal in der Tasche zu haben. «Stopp», bremsen ihn die beiden. Sie wollen zusätzliche fünf Prozent nur abgeben, wenn Schulz ihnen garantiert, in kurzer Zeit in 5.000 dm–Filialen gelistet zu sein. Haben sie zu hoch gepokert? Ganz im Gegenteil: Schulz schlägt ein und findet den Mut der beiden «bravourös» und «clever». Und auch Löwin Tijen Onaran (39) lobt: «Die beiden haben Balls!»