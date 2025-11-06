«Die Höhle der Löwen»: VOX zeigt Weihnachtsspecial

Zur Tradition geworden

Das erste Weihnachtsspecial wurde am 12. Dezember 2022 ausgestrahlt. Seitdem wird diese besondere «DHDL»–Folge traditionell wenige Tage vor den Feiertagen gezeigt. In den Weihnachtsspecials bieten Gründer Geschäftsideen dar, die zur winterlichen Jahreszeit passen. Letztes Jahr präsentierte zum Beispiel der Gründer Andreas Kramer ein Snowboard, das die Anzahl von Stürzen reduzieren soll. Nach langen Verhandlungen einigte er sich mit Nils Glagau (50) auf einen Deal.