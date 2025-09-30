Die Inseln Japans: Atemberaubende Reiseziele im Pazifik

Die Insel Tsushima erhielt die wohl beste Form der Werbung in Form des Videospiel–Blockbusters "Ghost of Tsushima". Auch wenn Reisende auf der Insel keine Samurai–Abenteuer wie im Spiel erleben können, vermittelt der digitale Trip einen Vorgeschmack auf die Insel. Der Wald auf Tsushima macht rund 90 Prozent der Insel aus und Naturliebhaber finden dort reichlich Möglichkeiten zum Erkunden. Berge, Strände und eine Küche, die Meeresfrüchte in Suppen und Burger integriert, warten dort auf Reisende. Tsushima liegt zwischen der Hauptinsel Kyūshū und Südkorea. Um auf die Insel zu gelangen, bieten sich Flüge von Fukuoka und Nagasaki sowie Fähren aus Hakata und dem südkoreanischen Busan an.