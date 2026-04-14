«Die Klapperschlange»: Kultfilm mit Kurt Russell bekommt Reboot

«Die Klapperschlange»: Sträfling muss Präsidenten retten

«Escape from New York», so der Originaltitel des Films, spielt in der damaligen Zukunft des Jahres 1997. Ein Krieg zwischen der NATO und der Sowjetunion droht atomar zu eskalieren. In diesem politischen Klima stürzt das Flugzeug mit dem US–Präsidenten über Manhattan ab. Der Stadtbezirk dient als grosses Hochsicherheitsgefängnis. Der Präsident trägt eine Audiokassette mit wichtigen Informationen über eine alternative Energiequelle bei sich.