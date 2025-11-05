«Die Mumie» soll mit Brendan Fraser und Rachel Weisz zurückkehren

Die Filmgesellschaft Universal Pictures habe Anfragen zu einem neuen «Die Mumie»–Film bisher aber nicht kommentieren wollen und auch über die mögliche Handlung ist noch nichts bekannt. Übereinstimmend wird jedoch ebenso berichtet, dass wohl Matt Bettinelli–Olpin (47) und Tyler Gillett (43) von Radio Silence Regie führen sollen. Die beiden sind unter anderem bekannt für ihre Arbeit an Filmen wie «Ready or Not», «Scream» (2022), «Scream VI» und «Abigail».