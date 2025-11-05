«Die Nacht von Paris»: Doku zum 10. Jahrestag der Terroranschläge

Nach Angaben der französischen Regierung kosteten die koordinierten Anschläge in Paris, zu denen sich später die Terrororganisation «Islamischer Staat» bekannte, 130 Menschen das Leben, fast 700 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Nicht nur das Stadion, sondern mehrere Orte im 10. und 11. Arrondissement, unter anderem das Bataclan–Theater, waren das Ziel der Attentäter. Kurz vor dem zehnten Jahrestag dieser Gräueltaten zeigen Sky sowie Streamingservice Wow am 6. November die Sky Original Dokumentation «Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France». Mit Schwerpunkt auf die deutsche Nationalmannschaft beleuchtet der 90 Minuten lange Film auf vielen Ebenen die beklemmende Ungewissheit, die die Menschen während dieser Ausnahmesituation umtrieb – und wie das besonnene Handeln der Sicherheitskräfte womöglich viele weitere Leben rettete.