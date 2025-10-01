«Die Nanny»-Töchter ehren Fran Drescher auf dem Walk of Fame

Von 14 bis 21: Eine prägende Zeit

Nicholle Tom, die als Maggie sechs Jahre lang an Dreschers Seite spielte, fand bewegende Worte. «Sie war laut, stark, selbstbewusst, farbenfroh und freundlich», beschrieb sie ihre TV–Mama, «sie war immer ehrlich zu mir. Sie hat mich durch meine Kindheit begleitet – ich meine, durch meine wichtigsten Jahre im Erwachsenwerden, von 14 bis 21.» Der Einfluss Dreschers sei für sie prägend gewesen. «Fran, ich liebe dich. Ich habe immer zu dir aufgeschaut, auch wenn ich dafür flache Schuhe tragen musste», schloss sie unter Gelächter des Publikums. Sie spielte damit auf Dreschers Körpergrösse von 1,64 Metern an.