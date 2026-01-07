«Die Notärztin»: Zweite Staffel startet Ende Februar in der ARD

Blaulicht, Adrenalin und Teamgeist: Ab Ende Februar 2026 zeigt die ARD neue Folgen der erfolgreichen Serie «Die Notärztin». Sabrina Amali (34) schlüpft erneut in die Rolle der Dr. Nina Haddad und führt das Publikum wieder mitten hinein in den turbulenten Alltag einer Notfallmedizinerin. Der genaue Starttermin steht noch aus, wird aber zeitnah von der ARD bekannt gegeben. Insgesamt gibt es 13 neue Folgen.