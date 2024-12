Die Promis gratulieren: Fussballstar Florian Neuhaus wird Vater

Für Florian Neuhaus ging es aus Bayern nach Gladbach

Florian Neuhaus stammt aus Landsberg am Lech und feierte sein Profidebüt 2016 in der 2. Bundesliga mit dem TSV 1860 München. 2017 schloss er sich Borussia Mönchengladbach an, wurde damals aber zunächst an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, bevor er in der Saison 2018/19 erstmals im Bundesligakader der Borussia stand. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Neuhaus bislang zehn Mal auf und erzielte dabei zwei Treffer. Er stand unter anderem im Kader für die UEFA EURO 2020, die aufgrund der Corona–Pandemie erst 2021 stattfand.