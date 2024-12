«Die Saat des heiligen Feigenbaums» schafft es auf Oscar-Shortlist

Der deutsche Oscar–Beitrag für den besten internationalen Film hat es auf die Shortlist geschafft. Das gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences an diesem Dienstag (17. Dezember) bekannt. Mohammad Rasoulofs (52) Film «Die Saat des heiligen Feigenbaums», auf Englisch «The Seed of the Sacred Fig», feierte bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes seine Premiere, der Filmemacher wurde mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Jetzt ist er die deutsche Oscar–Hoffnung. Weitere Hürden zur goldenen Trophäe folgen noch.