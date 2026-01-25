Die schönsten Pärchen-Auftritte beim Deutschen Filmball

Von Jessica Schwarz gab es einen innigen Kuss für ihren Liebsten. Auch Iris Berben und Elyas M'Barek erschienen mit ihren Partnern zum Deutschen Filmball.

imago/Bildagentur Monn / Ervin Monn / imago/Bildagentur Monn / Ervin Monn / imago/Bildagentur Monn / Ervin Monn