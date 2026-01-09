«Die Schöpfung»: So wird der neue «Tatort» aus Köln

Erst vor zwei Wochen führte ein Münchner «Tatort» die Zuschauer hinter die Kulissen eines Theaters – nun folgt mit «Die Schöpfung» der nächste Krimi aus dem Kosmos der Hochkultur. Dieses Mal ermitteln Max Ballauf und Freddy Schenk in der Kölner Oper, einem Ort, an dem Disziplin, Eitelkeit und künstlerischer Anspruch auf engem Raum aufeinandertreffen. Wie schon zuletzt in München nutzt der «Tatort» damit erneut eine Bühne als hermetischen Schauplatz für einen Mordfall.