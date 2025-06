«Die Seele unseres Sounds»: Beach Boys trauern um Brian Wilson

Brian Wilson gründete 1961 gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis (1944–1983) und Carl Wilson (1946–1998), ihrem Cousin Mike Love (84) und dem Schulfreund Alan Jardine in Kalifornien die Band The Beach Boys. Er war der Songschreiber und Co–Leadsänger, spielte Bassgitarre und Keyboard. Mit der Band feierte er Erfolge wie «Surfin‹ U.S.A.», «Wouldn›t It Be nice», «Good Vibrations» oder «California Dreamin'». Die Beach Boys zählen zu einer der erfolgreichsten Popbands der Sechziger und frühen Siebziger.