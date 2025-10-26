«Die Silbereisens»: Auch Florian Silbereisens Familie macht Musik

Musik, Moderation und Schauspiel

Sollten sie einmal doch fest im Showgeschäft Fuss fassen wollen, können sie von Florian Silbereisen auf jeden Fall eine Menge lernen. Er hat sich seit Jahren als vielseitigster Künstler etabliert: Neben seiner eigenen Musikkarriere überzeugt er vor allem als Entertainer und moderiert zahlreiche erfolgreiche TV–Shows, bei denen er nicht nur Stars aus Schlager und Pop begrüsst, sondern auch selbst auf der Bühne Duette präsentiert. Erst kürzlich führte Silbereisen wieder durch seinen «Schlagerbooom», zur Weihnachtszeit steht traditionell das «Adventsfest der 10.000 Lichter» an.