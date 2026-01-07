«Die Simpsons» schicken ikonische Figur in Rente

Ende nach fast 30 Jahren

Sein Debüt feierte Duffman 1997 in «Homer und New York», der ersten Folge von Staffel 9. In den fast 30 Jahren tauchte er immer wieder kurz auf, stets begleitet von einem Jingle, «Oh Yeah» von Yello aus dem Jahr 1985. «Oh Yeah» war auch seine Catchphrase, begleitet von einem anzüglichen Hüftschwung. Die Figur basiert auf dem Budweiser–Maskottchen Bud Man, das ebenfalls als Superheld daherkam.