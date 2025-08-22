Die «Superman»-Serie «Peacemaker» ist zurück: Das erwartet die Fans

Die Antwort hierauf lautet glücklicherweise Ja. Neben dem Schreiben und Inszenieren des ersten DCU–Films «Superman», der im Juli in den Kinos startete, und dem Planen des gesamten DC–Universums fand Tausendsassa Gunn auf wundersame Weise dennoch die Zeit, alle acht Episoden der zweiten «Peacemaker»–Staffel zu schreiben und auch bei einigen von ihnen Regie zu führen. Die neue Staffel erscheint in Deutschland nun am 22. August beim Streamingdienst RTL+.