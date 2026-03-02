Die Toten Hosen veröffentlichen im Mai ihr letztes Studioalbum

Nach über 40 Jahren Bandgeschichte kündigen Die Toten Hosen ihr letztes reguläres Studioalbum an. «Trink aus, wir müssen gehen!» und das Bonusalbum «Alles muss raus!» sollen am 29. Mai veröffentlicht werden, wie am Montag bekannt gegeben wurde.
Freund und Fotograf Andreas Gursky gestaltete das Cover
Das letzte Studioalbum der Band um Frontmann Campino (63) liegt neun Jahre zurück: 2017 erschien «Laune der Natur». Nun soll es noch einmal neue Songs geben. «Einer hat im Proberaum geschrien: ‹Lasst uns ein letztes Album machen!›. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung gross», wird Campino in einer Pressemitteilung zitiert. «Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»
Für das Cover holten sich die Toten Hosen Unterstützung von Starfotograf Andreas Gursky (71), der mit der Band befreundet ist. «Auf Basis eines seiner wichtigsten Bilder ist so ein für beide Seiten überraschendes Coverfoto entstanden», schwärmte die Band. Die Aufnahme spielt auf Gurskys «Rhein II» an und zeigt die Musiker mit einem liegengebliebenen Opel Rekord – eine augenzwinkernde Referenz auf das Debüt «Opel–Gang». Das neue Bandfoto steuerte Donata Wenders (60) bei, Ehefrau von Regisseur Wim Wenders (80): Sie hatte bereits 2002 das Cover zu «Auswärtsspiel» fotografiert.
Bonusalbum mit 25 Cover–Songs
Zusätzlich zu den neuen Songs gibt es noch das Bonusalbum «Alles muss raus!». Laut Band ein «Geschenk für uns und die Fans». Das Bonusalbum enthält 25 Cover–Songs, die die Toten Hosen gemeinsam mit «Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind», eingespielt haben.
Live–Termine 2026 und 2027
Die legendäre Band aus Düsseldorf ist in diesem und nächsten Jahr auch bei vielen Terminen live zu erleben. Am 7. Juni startet ihre «Trink aus! Wir müssen gehen»–Tour durch Deutschland, Luxemburg, Österreich und die Schweiz. Bis 12. September stehen 23 Termine an, die bis auf Bayreuth am 9. September alle ausverkauft sind. Angesichts der grossen Nachfrage gibt es weitere Zusatztermine im Sommer 2027.
Zusätzlich spielen die Toten Hosen im August 2026 auf dem Rebellion–Festival im britischen Blackpool sowie im Oktober ihre drei letzten Auftritte in Argentinien.