«Die Verräter» und mehr: Diese Shows präsentierte Sonja Zietlow schon

Sonja Zietlow blieb über die vielen Dschungel–Jahre jedoch offen für weitere Formate, so war sie unter anderem von 2005 bis 2021 das Gesicht der Rankingshow «Die 25...» bei RTL und moderierte 2011 die «Big Brother»–Eröffnungsshow auf RTLzwei. Zudem wagte sie sich als Kandidatin in viele Quizsendungen und TV–Wettbewerbe. 2020 belegte sie als Hase den vierten Platz der zweiten Staffel von «The Masked Singer» (ProSieben). Eine Staffel später gehörte sie dort zum Rateteam. Ende 2020 trat sie in der ProSieben–Show «Schlag den Star» an und gewann gegen Jürgen Milski (61).