Diego Pooth feiert Pärchen-Debüt mit seiner Louisa

Es wird ernst zwischen dem Paar

«Sie macht das alles super süss und sympathisch», schwärmte der Sohn von Moderatorin Verona Pooth (57) über seine Partnerin, die ebenfalls als Model arbeitet. Und auch privat geht es bei den beiden offenbar Schlag auf Schlag: Erst vor zwei Wochen ist Louisa nach Berlin gezogen – ganz in die Nähe von Diego, der seit eineinhalb Jahren in der Hauptstadt lebt. Noch wohnen sie zwar nicht zusammen, haben sich aber bereits einen gemeinsamen Hund angeschafft: eine kleine Bulldogge namens Daisy – eine Hommage an Katy Perrys Tochter, wie Pooth verriet.