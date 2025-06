Diese Buchadaptionen wurden vorzeitig eingestampft

Keine Krähen und Schatten mehr

Für die Fans von Leigh Bardugos (50) «Grishaverse»–Buchreihe ging mit «Shadow and Bone» auf Netflix ein Traum in Erfüllung. Die Fantasy–Serie adaptierte die «Legenden der Grisha»–Trilogie. Der Kampf zwischen Alina Starkov (Jessie Mei Li, 29) und dem Schattenbeschwörer Alexander Kirigan (Ben Barnes, 43) kam bei Kritikern und Fans so gut an, dass eine dritte Staffel und ein Spin–off angekündigt wurden.