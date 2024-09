«Diese Büchners»: Danni Büchner zwischen Schmutzwäsche und TV-Glamour

«Diese Büchners», das sind neben Matriarchin Danni ihre fünf Kinder. Seit dem Tod von «Goodbye Deutschland!»–Star Jens Büchner (1969–2018) kümmert sich die zweifache Witwe als alleinerziehende Mutter um sie. Joelina (24) macht gerade eine Ausbildung zur Flugbegleiterin und versucht sich nebenher als Influencerin. Volkan (22) gibt als Hobby Arbeiten an, im Haushalt bringt er sich eher unfreiwillig ein, zumindest in der ersten Folge. Jada (19) studiert in Palma Jura, unter anderem weil sie gerne diskutiert.