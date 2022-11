Diese deutschen Städte wollen kein Public Viewing zur WM veranstalten

Zum «Sommermärchen» 2006 zog es Scharen von Fussball-Fans vor die riesigen Bildschirme in den Städten: Public Viewing war angesagt. Egal ob im Biergarten, der Kneipe oder auf den grossen Plätzen - überall in der Bundesrepublik traf man sich, um gemeinsam die Heim-WM zu verfolgen und zu feiern. In diesem Jahr hält sich die Begeisterung für das grosse Turnier in Katar in Grenzen. Einerseits wegen der dort begangenen Menschenrechtsverletzungen, die bereits im Vorfeld an die Öffentlichkeit drangen. Andererseits verleidet auch die Energiekrise vielen Veranstaltern und Fans die Freude an der Übertragung. Diese Städte wollen auf Public Viewing verzichten.