Diese Filme läuten auf den Streamingdiensten die Weihnachtszeit ein

Romantische Filme und Musik–Specials auf Netflix

Netflix will die Zuschauer auf unterschiedlichste Weise in Weihnachtsstimmung versetzen. So bietet der Streaming–Gigant neben altbewährten Filmen wie «Charlie und die Schokoladenfabrik» (2005) mit Johnny Depp (61) einige Neuheiten: Mit «Our Little Secret» läutet wie mit «Falling for Christmas» vor zwei Jahren Schauspielerin Lindsay Lohan (38) die besinnliche Zeit ein. Als Avery trifft sie darin ausgerechnet über Weihnachten auf ihren Ex Logan, gespielt von Ian Harding (38). Denn die neuen Partner der beiden sind Geschwister, was für reichlich Spannung, aber auch Witz und Romantik sorgt.