«Diese Ochsenknechts»: Neue Folgen behandeln auch Jimi Blues Festnahme

Die Festnahme von Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler möchte sich im TV offenbar zu der Angelegenheit äussern, wie jetzt bekannt wird. Die Reality–Doku «Diese Ochsenknechts» kehrt in wenigen Monaten auf die Bildschirme zurück. In den neuen Folgen wird auch Jimi Blue zu Wort kommen, wird in einer Pressemitteilung angedeutet.