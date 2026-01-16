Diese prominenten Mutter-Tochter-Duos glänzen gemeinsam im TV

Frauke und Nele Ludowig

Nele Ludowig Roeffen ist durch ihre Mutter Frauke Ludowig in die Öffentlichkeit getreten. Im Herbst 2022 startete sie eine eigene Webvideo–Reihe auf «RTL.de». «Ich habe schon lange den Traum, journalistisch zu arbeiten und freue mich sehr auf die grossartige Chance, in der Webvideo–Reihe anderen jungen Menschen interessante Geschichten auch abseits des Rampenlichts zu erzählen», erklärte sie zum Start. Mittlerweile hat sie ihren eigenen Videopodcast «Nele Meets», in dem auch ihre Mutter bereits zu Gast war. Auch TV–Auftritte wie beim «Kölner Treff» absolvieren sie gemeinsam oder präsentierten als Mutter–Tochter–Duo eine Haircare–Serie. Vor der Kamera sind sie mittlerweile ein eingespieltes Team und auch auf dem roten Teppich immer öfter gemeinsam zu sehen.