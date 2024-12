Diese Promis haben sich 2024 neu verliebt

Alexander Müller und Alessandra Meyer–Wölden

Auch Alessandra Meyer–Wölden (41), ebenfalls eine Ex Pochers, verliebte sich in diesem Jahr neu. «Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt. Natürlich ist man da sehr realistisch. Wir haben ja alle Ehen, Kinder, Beziehungen, Vergangenheit hinter uns und ja, man geht da mit offenem Herzen dran und schaut, was die Zukunft so bringt», verriet Meyer–Wölden im August in ihrem Podcast «Die Pochers – Frisch recycelt» bei Podimo. Kurz darauf posierte sie erstmals mit ihrem Partner Alexander Müller (38) auf dem roten Teppich.