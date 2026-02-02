Diese Retinol-Alternativen funktionieren bei sensibler Haut

Retinol gilt als der Goldstandard in der Hautpflege, wenn es um Anti–Aging und Hauterneuerung geht. Doch für Menschen mit sensibler Haut oder Neigung zu Irritationen wird der Wirkstoff oft zum Problem, da er Rötungen, Trockenheit und Schuppenbildung verursachen kann. Glücklicherweise bietet die Natur mittlerweile wissenschaftlich fundierte Alternativen, die ähnliche Ergebnisse liefern, ohne die Barrierefunktion der Haut zu strapazieren.