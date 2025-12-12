Diese Shows mussten 2025 ihre Publikumslieblinge ziehen lassen

Zum Nachfolger an der Seite von Jan Köppen und Laura Wontorra bei «Ninja Warrior Germany» ist noch nichts bekannt. Doch das Dream–Team kehrt bald zurück: 2026 kommentieren die drei die Wettkampfshow «Gladiators – Die Show der Giganten» bei RTL. Auch solo müssen die Fans nicht auf Buschmann verzichten: Er ist weiterhin bei Formaten wie «Top Dog Germany» oder «Eltons 12» sowie als Sportmoderator bei Sky zu hören. Von einem Komplett–Rückzug ist daher noch lange nicht die Rede, wie er im Gespräch betonte: «Ich habe Fernsehen, meinen Job, immer sehr gemocht. Das ist immer noch so. Daher werde ich, in einer anderen Dosis, sicher noch ein paar Jahre machen.»