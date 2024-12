Diese Stars stehen Blake Lively während Klage gegen Co-Star bei

Am 20. Dezember war bekannt geworden, dass Blake Lively (37) gerichtlich gegen ihren ehemaligen Co–Star Justin Baldoni (40) vorgeht. Beide standen für das romantische Filmdrama «Nur noch ein einziges Mal» (engl. Originaltitel «It Ends with Us», 2024) vor der Kamera. Nun beschuldigt Lively ihren Kollegen, dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere an den Dreharbeiten Beteiligte der sexuellen Belästigung. Auf Social Media machten nun einige Promis deutlich, dass sie hinter der Schauspielerin stehen. «Ich glaube Blake», betonte etwa die Komikerin Amy Schumer (43) in einer Story auf ihrem Instagram–Account.