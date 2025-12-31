Diese Stars verdanken MTV ihren Durchbruch

MTV war für viele mehr als ein Sender: ein Lebensgefühl, ein Soundtrack, ein Versprechen. In den 90ern und frühen 2000ern reichte oft ein kurzer Blick in die Playlist – und man wusste, wie Popkultur gerade tickt. Zum Jahreswechsel wird dieses Kapitel noch einmal besonders greifbar. Denn MTV stellt in Europa zum 31. Dezember 2025 mehrere Musik–Spartenkanäle ein, darunter MTV 80s, MTV 90s, MTV Music, Club MTV und MTV Live. Der frei empfangbare Hauptkanal bleibt in Deutschland zwar erhalten, doch das lineare Musikfernsehen, das MTV gross gemacht hat, verliert dort endgültig seine Heimat.