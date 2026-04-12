Diese Superstars feierten bei Justin Biebers Coachella-Headline-Set

Finneas zeigt sich begeistert

Auch die globale K–Pop–Elite war vertreten: Sowohl Lisa als auch Rosé von BLACKPINK wurden im Publikum identifiziert. Die beiden Sängerinnen, die selbst bereits Coachella–Geschichte geschrieben haben, genossen die entspannte Atmosphäre von Biebers Set sichtlich. Ebenfalls anwesend war der Oscar–prämierte Musiker Finneas, der Bruder von Billie Eilish. Er teilte in seiner Instagram–Story eine Kachel mit den Worten «Diese Justin–Bieber–Performance hat etwas in mir geheilt.»