Diese TV-Formate verabschieden sich in die Sommerpause

Polit–Talks in der Sommerpause

Schon seit dem 12. Mai befindet sich der Polit–Talk «Hart aber fair» mit Louis Klamroth (35) in der Sommerpause. Seitdem erhält Sandra Maischberger (58) mit ihrer Talkshow mehr Sendezeit. «maischberger» wird an drei Abenden in der Woche ausgestrahlt, von Montag bis Mittwoch. Bei «maischberger» steht ab dem 15. Juli die Sommerpause an, wie die ARD der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt hat.