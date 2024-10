Diesen Charakter wollte Saoirse Ronan in «Harry Potter» spielen

«Aber ich habe vor Jahren für Luna Lovegood in ‹Harry Potter› vorgesprochen», erinnert sich Ronan. «Weil es quasi die irische Rolle war, also haben sie alle Iren eingeladen, halb Irland kam zum Vorsprechen.» Die Rolle ging schliesslich an Evanna Lynch (33). Ronan habe jedoch gewusst, dass die Entscheidung nicht für sie fallen würde, weil sie zu jung gewesen sei: «Aber ich durfte eine Szene vorlesen, die in ‹Harry Potter› vorkommen würde, und das war das Coolste überhaupt.»