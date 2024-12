Dieses Weihnachten vergisst «Zitronenherzen»-Star Paula Kalenberg nie

Welcher Film ist Ihr persönlicher Weihnachtsklassiker?

Kalenberg: Zu «Drei Nüsse für Aschenbrödel» habe ich die schönsten Kindheitserinnerungen. Und der Film «Die Geister, die ich rief» («Scrooged») mit Bill Murray hat mich schon immer sehr aufgewühlt. Was ich vermutlich schon als Kind an dieser Erzählung geliebt habe, ist dieser ehrliche Umgang mit den schmerzhaften Gefühlen auf dem Weg zum Happy End. Wie auch in unserem Film «Zitronenherzen» und im echten Leben, liegt vermutlich in dem Erkennen der eigenen Not und der seiner Liebsten, der Schlüssel zu einem wahrhaft harmonischen Weihnachtsfest.